Кострома, 8 июня, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Госдолг Костромской области сокращен на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. По данным областного департамента финансов всего с начала 2018 года на покрытие долга израсходовано почти 960 миллионов рублей.

(сс) kschneider2991 На уменьшение

Местные чиновники уверяют, что сократить госдолг региона помогли налоговые и неналоговые поступления в бюджет. Их прирост за 5 месяцев текущего года составил 9,7%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В пресс-службе отмечают, что на 6 июня процент долга к доходам областного бюджета снизился на 11,3% и составляет 123,7%. В прошлом году данный показатель составлял 135%. Теперь область должна банкам менее 39% государственного долга.

ИА REGNUM напоминает, что в мае текущего года 42% долгов Костромской области составляли кредиты, выданные Сбербанком. Местные власти снизили процентную ставку взятых регионом кредитов с 8,25% до 7,95% годовых. Благодаря этому областной бюджет сэкономит более 29 миллионов рублей в год.

Чтобы сократить расходы на обслуживание долга область рефинансировала краткосрочные кредиты (7,6 млрд рублей) «за счет привлечения пятилетних банковских кредитов Сбербанка под меньшую процентную ставку». Отметим, что Сбербанк является единственным кредитором регионального бюджета.

В конце 2017 года федеральный бюджет предоставил Костромской области льготный кредит (12 млрд рублей под 0.1%) на частичное замещение коммерческих кредитов региона, а в январе 2018 года Федеральное Казначейство объявило о введении усиленного надзора за расходами области

Местные власти надеются вернуть взятый у федерального центра льготный кредит к 2024 году. По словам директора департамента финансов области Игоря Замураева, в течении двух ближайших лет регион должен выплатить 5% от общей суммы долга, в 2020 году — 10%, в период с 2021 по 2024 год — по 20%.