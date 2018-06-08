Москва, 8 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться санкциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил вице-президент бундестага Томас Опперманн.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Северный проект — 2» — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», — сказал Опперманн в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

30 мая компания Nord Stream 2 получила ордер на арест активов в рамках принятия обеспечительных мер по арбитражному процессу между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».

«Северный поток — 2» является проектом магистрального газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода, состоящего из двух ниток, составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность проекта будет достигать 55 млрд кубометров газа в год. Правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство «Северного потока — 2» в экономической зоне страны в Балтийском море. Газопровод прокладывается из России в Германию, на территории которой работы начались 3 мая 2018 г.