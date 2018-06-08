Ташкент, 8 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого военнослужащим республики будут предоставлены льготные автокредиты, сообщили 8 июня в пресс-службе министерства юстиции Узбекистана.

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Процентная ставка по кредиту составит 7% годовых, минимальный первоначальный взнос — 15%, срок кредита — 10 лет. Заём смогут получить десять человек от каждой воинской части.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае был опубликован проект резолюции узбекистанского банка «Асака», в рамках которого работники прокуратуры могут получить льготный автокредит. Годовая процентная ставка равняется ставке рефинансирования, первоначальный взнос — 25%, срок кредита — 10 лет.