Львов, Украина, 8 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В международном аэропорту Львова 7 июня приземлился пятый самолет-топливозаправщик ВВС США, сообщил 8 июня портал «Zaxid.net».

skeeze Военный самолет KC-135 Stratotanker

По данным официального сайта Воздушных сил США в Европе и Африке, еще четыре самолета KC-135 Stratotanker прилетели во Львов 1 и 2 июня.

Во Львов также прибыло 150 человек обслуживающего персонала.

Самолеты вылетели из американских авиабаз в Канзасе, Иллинойсе и Калифорнии, а также из Великобритании.

Топливозаправщики будут обслуживать американские бомбардировщики, участвующие в учениях, которые проходят с 4 по 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил об успехах реформ украинских вооруженных сил, а также пообещал расширить сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Читайте подробнее: Министр обороны Канады: я доволен реформами ВСУ