София, 8 июня, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии большинством голосов поддержала предложение правящей партии ГЕРБ о возобновлении действий по поиску возможностей для строительства АЭС «Белене».

Dmstr.ru Корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария)

Предложение ГЕРБ, предусматривающее реализацию проекта на рыночных принципах, путём определения стратегического инвестора и без государственных гарантий, поддержали 172 депутата, 14 голосовали против и двое воздержались.

При этом депутаты отвергли альтернативный проект, предложенный оппозиционной «Болгарской социалистической партией», который также предусматривал официальную отмену решения парламента от 29 марта 2012 года о введении моратория на строительство АЭС. Данное предложение поддержали 74 депутата, 40 высказались против и ещё 81 депутат воздержался.

Комментируя решение парламента, министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что на сегодняшний день четыре компании проявляют интерес к участию в строительстве АЭС «Белене». Это российская компания «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), а также французская компания «Фраматом» и американская «Дженерал Электрик».

При этом известно, что российская сторона готова рассматривать различные варианты участия в проекте, а китайская корпорация заинтересована в государственных гарантиях, давать которые правительство Болгарии не готово. В свою очередь французская и американская компании в большей степени нацелены на роль поставщиков, но не стратегических инвесторов.

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