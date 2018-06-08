Ташкент, 8 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Пограничные войска Узбекистана в мае 2018 года задержали 48 человек за нарушение государственной границы и арестовали товары на общую сумму 372 млн сумов (2,9 млн рублей), сообщает 8 июня издание «Подробно.uz».

stephenwd4h0 Граница

Наибольшее число нарушителей было задержано на границе с Казахстаном — 25 человек, на границе с Киргизией — 16, с Таджикистаном — 4, Афганистаном — 3. На границе с Туркменией нарушений не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале пограничники Узбекистана попытались задержать нарушителя границы. Неизвестный проигнорировал требование остановиться, бросил сумку и убежал. В сумке были обнаружены $573 тыс.