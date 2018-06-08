* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 8 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Военные США намерены активизировать противодействие группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, 8 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Назад в лампу

«(Операции) будут продолжаться и на самом деле будут даже усилены в течение периода прекращения огня», — заявил командующий контингентом США в Афганистане генерал Джон Николсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил перемирие в войне с группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прекращение огня продлится до 20 июня.

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