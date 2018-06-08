Грозный, 8 июня, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента РФ Владимира Путина с присвоением ему высокой награды — ордена Дружбы Китайской Народной Республики. Отметив, что этой награды ранее не удостаивался ни один лидер зарубежных стран, Кадыров высказал уверенность, что президент России давно заслужил и Нобелевскую премию мира.

Kremlin.ru Владимир Путин слушает Рамзана Кадырова

Напомнив, что Путин много сделал для установления мира в Южной Осетии, разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, справедливого урегулирования других «конфликтов на Ближнем и Дальнем Востоке», Кадыров подчеркнул, что президент России заслужил Нобелевскую премию мира уже только за то, что он сделал для Чечни.

«Если бы Владимир Путин ничего больше не сделал, кроме восстановления мира в Чечне, ему и за это следовало вручить Нобелевскую премию», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Кадыров также подчеркнул, что Путин «шаг за шагом выстраивает новый мировой порядок», в основании которого лежат мир, стабильность, экономическое и политическое сотрудничество. В то же время США и их союзники, по мнению главы Чечни, «постоянно раскачивают ситуацию в международных отношениях, провоцируют широкомасштабные войны».

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время визита президента России Владимира Путина в Китай 8 июня вручил ему орден Дружбы КНР. Глава росссийского государства стал первым в истории иностранным лидером, удостоенным этой награды. По словам Си Цзиньпина, с 2000 года президент России приезжал в Китай 19 раз, что делает его самым уважаемым лидером в Поднебесной.