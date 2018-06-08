Киев, 8 июня, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Посольство США угрозами и шантажом заставляло народных депутатов Украины голосовать за создание Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ), сообщил 8 июня один из парламентариев изданию «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Многих депутатов приглашали в посольство США и угрожали не дать им вид на жительство в Америке или раскрыть информацию о финансовых преступлениях в случае неголосования», — рассказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внешнеполитическое ведомство США официально требовало от украинских депутатов выполнить обязательства перед МВФ и создать антикоррупционный суд.

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Напомним, что решение о создании ВАСУ было принято 7 июня 2018 года. «За» проголосовали 315 депутатов Верховной рады Украины.

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