Кострома, 8 июня, 2018, 19:26 — ИА Регнум. В Сущевском сельском поселения Костромской области появится новый молочный завод ООО «Шуваловское молоко» с 1200 коровами, в который планируют вложить более 740 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Открытие комплекса включено в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Местные чиновники надеются, что благодаря новому предприятию в регионе увеличится поголовье крупного рогатого скота на 7,8%, производство молока — на 12,3%. Таким образом, регион сможет обеспечивать себя молоком с 72,7% до 80%. В новом комплексе планируют создать около 50 новых рабочих мест.

Справка ИА REGNUM: Акционерное общество «Шувалово» — крупнейшее в Костромской области мясоперерабатывающее предприятие с собственной сырьевой базой и работает на рынке более 40 лет. Предприятие поставляет свинину и колбасы в более 30 регионов России.

Посевная площадь АО «Шувалово» в 2017 году составила 1004 га. Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 1 октября 2017 года составляло 378 голов, в том числе коров — 152. Стадо свиней — 24 625 голов.

За 2013−2017 годы оказана государственная поддержка в размере 185,45 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 121,03 млн рублей, областного — 64,42 млн рублей.