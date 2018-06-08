Тайвань потерпела разгромное поражение от сборной Кении со счётом 0:4
Тайбэй, 8 июня, 2018, 19:25 — ИА Регнум. 8 июня на стадионе «Футбол-Арена Мумбаи» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Тайвани и Кении, завершившийся крупной победой африканского коллектива со счётом 4:0.
Первый гол на 52-й минуте забил Деннис Одиамбо — 0:1. Через 2 минуты защитник «Таскера» Жоакинс Атудо реализовал пенальти — 0:2. На экваторе второго тайма 21-летний игрок «Кастриоти» Эрик Отиено довёл счет до разгромного — 0:3. В конце матча Атудо оформил дубль — 0:4.
Статистика матча (Тайвань/Кения)
Удары 8/15
Удары в створ 3/9
Владение 43%/57%
Фолы 19/8
Составы на матч:
Тайвань: Уэн-Чен, Хао-Вей, Ванг, Тинг-Янг, Цу-Кей, Рей, Вел-Чен, Ли, Чао-Ан, Шао-Чи, Эн-Ли.
Кения: Атубо, Отиено, Мохамед, Одиамбо, Михесо, Маташи, Кибваге, Омото, Мутамба, Отьено, Очиенг.
Главный арбитр матча: Кумар.
Голы: Одиамбо 52 — 0:1, Атудо (пен) 54 — 0:2, Отиено 69 — 0:3, Атудо 88 — 0:4.