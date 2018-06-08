Квебек, Канада, 8 июня, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что США во главе с президентом Дональдом Трампом подрывают международный порядок, 8 июня передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миру-мир

«Больше всего беспокоит, что оспаривается основанный на законах мировой порядок. И совершенно неожиданно это делают не те, кого обычно обвиняют, а главный архитектор и гарант (мирового порядка) — Соединенные Штаты», — заявил Туск журналистам на саммите G7 в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в районе Шарлевуа канадской провинции Квебек стартовал саммит «Большой семерки». Главным вопросом саммита являются «испорченные» отношения США со всем миром.

Читайте также: G7 больше нет, «есть США против всех»