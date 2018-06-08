Астана, 8 июня, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В Казахстане 21% проб птицепродукции, а также молочной и мясной продукции не соответствует нормам технических регламентов, сообщили 8 июня в пресс-службе комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

(сс) jarmoluk В лаборатории

Председатель комитета, главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин отметил, что за пять месяцев было взято 8660 проб. В результате 1830 проб не соответствуют нормам технических регламентов.

Производители нарушают правила маркировки, продукция не соответствует требованиям безопасности и заявленным свойствам или физико-химическим показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня министерство сельского хозяйства Казахстана ограничило ввоз на территорию республики продукцию пяти российских производителей.