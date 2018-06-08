Берлин, 8 июня, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Крупнейший в Германии интернет-магазин Amazon уничтожает нераспроданный товар, будь то телевизор, холодильник, планшет, средство для мытья посуды или смартфон, об этом свидетельствуют огромное количество фотографий и признания сотрудников. Неиспорченные, функционирующие, качественные вещи попадают в мусор ежедневно.

MIKI Yoshihito Amazon

На эти обвинения Amazon отвечает, что компания постоянно оптимизирует процесс для того, чтобы утилизированных продуктов было как можно меньше.

«Если продукты не могут быть проданы, перепроданы или переданы, мы сотрудничаем с магазинами, реализующими остаточный запас товаров», — отметили в компании. Однако уничтожение товаров онлайн-трейдер не отрицает, сообщил телеканал ZDF.

Эксперт организации «Гринпис» Кирстен Бодде потребовал полного запрета на уничтожение пригодных для употребления товаров.

«Компания Amazon может говорить все что угодно, но происходит, очевидно, следующее: товар, который возвращает потребитель, попадает прямо в мусор — просто потому, что это проще, чем его снова упаковать. Это разбазаривание ресурсов», — заключила она.