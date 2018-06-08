Москва, 8 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. При принятии решения о введении санкций против России, которые при этом также затрагивают интересы стран Евросоюза, США приняли единоличное решение и не обсудили его ни с Россией, ни с Германией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом бундестага Томасом Опперманном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мир в тисках санкций

«США объявили санкции, которые затрагивают также европейские государства. Наши коллеги с конгресса США не обсуждали эти вопросы ни с вами, ни с нами. Их позиция основана лишь на том, что они такие решения приняли, а дальше — считайтесь и выполняйте эти решения. Но это несправедливо, и эти решения перечеркивают те правила и институты, которые создавались десятилетиями и которые поддерживали стабильность во всем мире», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что принимать решение в обход ООН и вопреки международным правилам неправильно. Все решения стран должны быть основаны на международных правилах.

«Поэтому мы либо должны руководствоваться едиными международными стандартами и правом, решениями ООН, либо тогда необходимо говорить о кризисе международных институтов и международного права», — указал Володин.