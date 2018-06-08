Мурманск, 8 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» впервые в этом сезоне вышел в Баренцево море. Морякам предстоит отработать плановые задачи в полигонах боевой подготовки.

БПК «Североморск»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, экипаж проведет тренировки по борьбе за живучесть на ходу, проверит оружие и технические средства корабля в морских условиях. Также экипаж БПК «Североморск» отработает совместные задачи с лётчиками палубной авиации. Вертолёты Ка-27ПС выполнят облёт технических систем корабля и произведут несколько посадок на вертолётную площадку.

После выполнения поставленных задач корабль вернётся в главную базу флота — Североморск.

Большой противолодочный корабль «Североморск» является постоянным участником дальних походов надводных сил Северного флота в Арктику и в другие оперативно важные районы Мирового океана. В 2016—2017 годах корабль обеспечивал боевую устойчивость российской корабельной авианосной группы в Средиземном море, после чего совершил поход вокруг Африканского континента, посетив с неофициальными заходами ряд портов иностранных государств.