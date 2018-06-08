Архангельск, 8 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Из федерального бюджета привлекаются инвестиции на обновление инфраструктуры аэропорта «Соловки». Только в этом году на архипелаге будут проводиться ремонтные работы на общую сумму 400 млн рублей.

Mrj.wikipedia.org Соловки. Здание аэропорта.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Архангельск», средства будут потрачены на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. После реконструкции длина полосы увеличится с 1,5 до 2 километров.

Напомним, на архипелаге в ближайшие годы планируется полностью реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить новое здание пассажирского терминала. Стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Строительство полосы, которая находится в федеральной собственности, планируется осуществить за счёт федерального бюджета, а здание пассажирского терминала — за счёт средств частного инвестора.

Сейчас пассажирский терминал на Соловках представляет собой старое трехэтажное деревянное здание. В прошлом году в нем вспыхнул пожар.

Масштабные работы продолжаются и в главной воздушной гавани области — аэропорту «Архангельск». Здесь должен появиться новый пассажирский терминал и будет отремонтирована привокзальная площадь.

Добавим, что 2017 год для АО «Аэропорт «Архангельск» стал рекордным по количеству перевезенных пассажиров за последние 10 лет — пассажиропоток составил 894 тысячи человек. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель превысит 900 тысяч человек.