Вильнюс, 8 июня, 2018, 18:27 — ИА Регнум. К работающему в Литве центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности официально присоединилась еще одна страна — Финляндия, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 июня, в минобороны Литвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Сегодня у нас особый повод порадоваться и поздравить Финляндию с официальным вступлением в центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности. Это, несомненно, будет способствовать эффективной деятельности центра», — сказал на организованной 8 июня церемонии начальник центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности полковник Гинтарас Багдонас.

8 июня возле здания центра, находящегося на территории Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, поднят флаг Финляндии.

Во время церемонии Багдонас с директором находящегося в Финляндии Европейского центра отражения гибридных угроз Матти Саарелайненом подписали протокол о намерениях.

«Это важный шаг для двух центров и двух стран, которые стремятся и дальше сотрудничество в сфере энергетической безопасности и идентифицировать гибридные угрозы», — сказал Багдонас.

Сейчас в центре передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе работают эксперты из 11 стран — Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Италии, Латвии, Турции, Великобритании, США, Чехии, Финляндии. В ближайшее время к деятельности центра планирует присоединиться Украина.

Действующий в Литве центр создан в июле 2012 года, когда страны-учредители в Норфолке (США) подписали учредительные документы. В октябре 2012 года после аккредитации НАТО предоставил центру статус международной военной организации.

Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности анализирует аспекты военной энергетической эффективности и безопасности и защиты критической энергетической инфраструктуры. Работники центра также дают рекомендации и представляют предложения относительно операционной энергетической безопасности, применения альтернативных источников энергии в военном деле и развития дружелюбных по отношению к окружающей среде военных мощностей, организуют учения и участвуют в них.