Омск, 8 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Необычное совещание провели сегодня, 8 июня, омские депутаты и чиновники. Они совещались, разъезжая по парку 30-летия ВЛКСМ в Омске в детском паровозике.

Цитата из м/ф «Тараканище». реж Владимир Полковников. 1963. СССР Зайчики в тармвайчике

Как уточнили омские массмедиа, в таком необычном формате решила потрудиться рабочая группа по созданию концепции развития муниципальных парков. А в паровозик депутатов и чиновников посадили, чтобы они могли осмотреть большую территорию. В отдельном «составе» ехали журналисты, сообщает «Новый Омск».

В ходе совещания депутат горсовета Омска Юрий Тетянников предложил сделать парки зоной, полностью свободной от табака и алкоголя. А директор городского департамента имущественных отношений Денис Денежкин сообщил, что черновик концепции развития омских парков будет готов через месяц. В настоящее время документ дорабатывают, изучая опыт других городов.

Напомним, в феврале 2018 года депутаты горсовета Омска обсудили вопросы благоустройства зон отдыха. Уточнялось, что в городе работают несколько парков. Их работу курирует крупнейшее муниципальное предприятие — «Парк имени 30-летия ВЛКСМ». Тогда же представитель мэрии пообещал, что концепция развития парков и скверов будет представлена депутатам через два месяца.

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