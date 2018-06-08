Владимир, 8 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Во Владимире суд поставил взыскать с РЖД 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального время в пользу мужчины, жена которого погибла под электричкой. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Фрунзенского районного суда Владимира. Также 25 тыс. рублей заплатит «Ингосстрах». Мужчина требовал взыскать 500 тыс. рублей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Надпись РЖД на вагоне

Женщина погибла в декабре 2016 года. Она попала под электричку «Владимир — Москва».

Во время расследования выяснилось, что женщина нарушила правила нахождения в зонах повышенной опасности. Кроме того, погибшая была пьяна. Вины РЖД следствие не нашло.

«Определяя размер компенсации, суд принял во внимание, что в результате смерти супруги, с которой истец проживал совместно более 30 лет, он испытывал и до настоящего времени испытывает тяжелые нравственные страдания, вызванные утратой близкого человека», — говорится в сообщении суда.

Решение не вступило в законную силу.