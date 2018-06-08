Киев, 8 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Материально-техническое обновление государственных шахт Украины позволит нарастить собственную добычу угля, уменьшить объем необходимых дотаций и сократить импорт. Об этом 8 июня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству».

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При этом премьер ничего не сказал о выделении средств из госбюджета на техническое перевооружение шахт и погашение задолженности перед шахтерами. Напомним, с 2014 года парламент и правительство Украины не могут выделить средства на техническое переоснащение государственных шахт. Данную информацию в апреле 2018 года подтвердил в Раде министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. При этом Гройсман второй год подряд заявляет о необходимости модернизации госшахт и наращивании добычи отечественного угля.

«Украинские государственные шахты были системно оставлены на произвол. Из них извлекали соки, люди в забоях работали в ужасных условиях без средств безопасности. И сегодня тонна угля на государственных шахтах стоит больше, чем на частных шахтах. То, что продается на рынке, условно говоря, за гривну, стоит в государственной добыче две, — сказал глава правительства. — Какие варианты? Привлечь ресурсы для модернизации шахт, в том числе привлечь, возможно, частный капитал, чтобы люди получали работу, а государство уголь».

По его словам, импорт угля — это вынужденная мера, от которой со временем надо избавляться за счет увеличения собственной добычи угля и эффективного использования ресурса. На это, собственно, и направлены все изменения в сфере добычи, которые сейчас проводит правительство.

«Пока идут изменения, нужно будет дотировать. Другое дело, что изменения нужно проводить быстро. Давайте вместе работать над тем, чтобы вывести ситуацию из сложного состояния», — призвал Раду Гройсман.

В свою очередь, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что Киев задолжал горнякам ГП «Селидовуголь», «Волыньуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь» почти 1 млрд грн (38,2 млн долл.).

«По состоянию на 5 июня задолженность по зарплате на государственных угледобывающих предприятиях составляет почти 400 млн грн. (15,2 млн долл.). Такие данные предоставляет министерство энергетики и угольной промышленности. Но на самом деле эта цифра составляет уже почти 1 млрд грн., потому что минэнергоугля не учитывает 500 млн грн. невыплаченной зарплаты за май. Самая сложная ситуация на Донетчине и Луганщине, где задолженность соответственно составляет 210 86 млн грн. и 132, 04 млн грн. Образовалась она не только в 2018-м, но и в предыдущие годы», — отметил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что с 6 июня из-за долгов по зарплате бастуют горняки шахты «Кураховская» госпредприятия «Селидовуголь» (Донецкая область). По его словам, задолженность по зарплатам наблюдается еще на четырех шахтах «Селидовугля». Волынец добавил, что министр Насалик не может решить проблему недофинансирования угольной отрасли.

«Сегодня горняки второй смены шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» отказались спускаться в шахту в знак протеста. Скорее всего, к работе не приступит и третья смена… Горняки возмущены проблемой невыплаты заработных плат. Люди доведены до отчаяния! Напомню, на ГП «Селидовуголь» горнякам не выплачено более 120 млн грн. заработанного, 34,2 млн грн. из них — долг еще за 2015 год», — написал Волынец на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, 6 апреля 2018 года, министр Насалик призвал Раду выделить деньги на модернизацию угольной отрасли, чтобы можно было воплотить разработанный министерством план.

«Министерство разработало план реформирования угольной отрасли, план действий по реализации, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдены средства, чтобы реализовать эту программу. Если эта программа будет реализована — ни одной убыточной шахты у нас не будет… Последние четыре года у нас не было ни копейки финансирования в модернизацию нашей отрасли. Я очень просил бы, чтобы при пересмотре бюджета пересмотрели эту позицию. Мы не только полностью обеспечим все нужды нашего топливно-энергетического комплекса в угле, но у нас не будет дотаций на угольную промышленность», — сказал Насалик.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл.). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.

Как сообщалось, с 1 апреля 2017 года минэнергоугля Украины подняло стоимость угля для госшахт до 2535 грн. (почти 100 долл.) за тонну. В ведомстве отмечали, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике «Роттердам плюс» для декабря 2017-го — марта 2018 года.

Справка: из-за войны на Донбассе под контролем Украины осталось 35 шахт из 95. По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, из 35 шахт 11 — бесперспективные. Их собирались закрыть.