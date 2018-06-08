Чехия, 8 июня, 2018, 18:09 — ИА Регнум. 5 июня состоялось торжественное открытие уникального памятника в память о жертвах концентрационного лагеря «Терезиенштадт», а также о шести миллионах жертвах Холокоста. От имени всех еврейских общин президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор открыл данный мемориал.

Пресс-служба Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор

Во время Второй мировой войны в Терезине, городе, расположенном недалеко от столицы Чехии, находился курорт, популярный в то время среди аристократов страны. Однако в 1940 году это место сначала стало еврейским гетто, а потом — концентрационным лагерем. Здесь содержались в основном евреи из Чехословакии, а также десятки тысяч евреев, депортированных из других европейских стран, например Германии и Австрии. В концентрационный лагерь «Терезиенштадт» было переправлено более 150 тысяч евреев, включая 15 тысяч детей, которых потом отправляли на гибель в лагеря смерти «Треблинка», «Аушвиц» и другие, менее крупные лагеря. Выжить удалось менее чем 150 детям.

«Именно память позволила еврейскому народу выжить в течение тысяч лет его истории, несмотря на непрекращающиеся преследования, — подчеркнул при открытии монумента Вячеслав Моше Кантор. — Такие мемориалы, как этот, служат напоминанием и помогают нам лучше понять историю, что сейчас жизненно необходимо, поскольку среди нас — представители уже последнего поколения очевидцев ужасов Катастрофы».

На церемонии открытия присутствовали официальные лица Чехии, дипломаты, лидеры и видные представители чешской еврейской общины, представители руководства ЕЕК и Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК), включая президентов еврейских общин всего мира. Также выступили директор Мемориала памяти жертв Терезина Ян Рубинек, посол Государства Израиль в Чешской Республике Даниэль Мерон, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, президент Федерации еврейских общин Чешской Республики Петр Папушек и выжившая в Холокосте Дорис Грождановичова.

«Этот монумент, созданный известным чешским художником Алешем Веселой, символизирует многовековой опыт еврейского народа, историю жестоких гонений, но также историю стойкости и ответственности, — подчеркнул при открытии монумента Вячеслав Моше Кантор. — Характер камня символизирует вечность скорби, а его огромные размеры — масштабы бремени еврейского народа».