Воронеж, 8 июня, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Приговор по громкому уголовному делу о похищении мэра Воронежа Вадима Кстенина вынес Советский суд города 8 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Судейская мантия

По уголовному делу в качестве обвиняемых проходили 48-летний Руслан Котиев, 43-летний Алихан Котиев и 39-летний Магомед Котиев. Суд признал их виновными совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля»); п.п. «а», «ж», ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц»). Кроме того, Руслан Котиев признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений») и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере»), остальные фигуранты — по п. «п» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»).

Инцидент произошел 29 мая 2015 года — Вадим Кстенин на тот момент являлся главой департамента ЖКХ Воронежской области. По данным следствия, осужденные, заранее выследив автомобиль чиновника Toyota Highlander на автомоечном комплексе, дождались, когда водитель выйдет из машины, втолкнули его на заднее сиденье. Руслан Котиев сел на место водителя и направился к дому Кстенина. Прибыв к дому чиновника, Котиевы схватили за руки Кстенина, который как раз вышел, чтобы сесть в служебный автомобиль, и заставили сесть в машину. Затем преступники отправились на окраину города — в лесной массив Юго-Западного района. Там похитители сообщили Кстенину, что цель его похищения — «передача» неким людям, которые его заказали.

Изначально за освобождение Руслан Котиев потребовал от Кстенина 5 млн долларов США, но позже снизил требования до 5 млн, но уже рублей. Кстенин обещал деньги передать, договорившись с преступниками о встрече у моста через реку Воронеж в направлении села Ступино Рамонского района Воронежской области. Позже Котиевы были задержаны правоохранительными органами. Позже выяснилось, что преступники успели похитить у чиновника 100 тыс. рублей и 8 тыс. рублей из салона автомобиля.

Приговором суда Руслану Котиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Алихану и Магомеду Котиевым — по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что с декабря 2017 года Вадим Кстенин занимал пост врио мэра Воронежа, в апреле 2018 года был утвержден в должности главы города решением гордумы.