Чебоксары, 8 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Трое полицейских в Чувашии удостоены государственных наград республики — ордена и медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». В числе награждённых — глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин. Вручение состоялось сегодня, 8 июня, на торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции.

21.mvd.ru Сергей Неяскин

Согласно документу, опубликованному на портале органов власти, медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» вручена министру внутренних дел по региону Сергею Неяскину. Он удостоен награды «за вклад в обеспечение законности и правопорядка». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неяскин назначен на должность министра чуть более двух лет назад, в апреле 2016 года.

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Напомним, предшественник Неяскина на посту, Сергей Семенов, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» в октябре 2015 года. Государственной награды он удостоен за «большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу». Семенов возглавлял министерство внутренних дел Чувашии около 4,5 лет, в ноябре 2015 года он добровольно ушёл в отставку.

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Кроме того, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник милиции в отставке, член совета республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск Николай Бельцов. Его заместитель, полковник милиции в отставке Леонид Егоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой""за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».