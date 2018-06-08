Министра и ветеранов МВД наградили за заслуги перед Чувашией
Чебоксары, 8 июня, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Трое полицейских в Чувашии удостоены государственных наград республики — ордена и медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». В числе награждённых — глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин. Вручение состоялось сегодня, 8 июня, на торжественном собрании, посвященном 300-летию российской полиции.
Согласно документу, опубликованному на портале органов власти, медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» вручена министру внутренних дел по региону Сергею Неяскину. Он удостоен награды «за вклад в обеспечение законности и правопорядка». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Неяскин назначен на должность министра чуть более двух лет назад, в апреле 2016 года.
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Напомним, предшественник Неяскина на посту, Сергей Семенов, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» в октябре 2015 года. Государственной награды он удостоен за «большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и многолетнюю добросовестную службу». Семенов возглавлял министерство внутренних дел Чувашии около 4,5 лет, в ноябре 2015 года он добровольно ушёл в отставку.
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Кроме того, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден полковник милиции в отставке, член совета республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск Николай Бельцов. Его заместитель, полковник милиции в отставке Леонид Егоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой""за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».