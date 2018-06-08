Ташкент, 8 июня, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова оказать финансовую и техническую помощь в разработке проекта совместного использования железнодорожного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан. Об этом 7 июня заявил заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Хонгжу Хам, сообщили в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.

Guillaume Jacquet Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

7 июня в Ташкенте состоялась встреча представителей министерства внешней торговли Узбекистана с делегацией ЭСКАТО. Стороны обсудили вопросы участия организации в реализации транспортно-логистических объектов в Средней Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля был запущен автомобильный транспортный коридор Китай — Киргизия — Узбекистан. Скорость транспортировки грузов сократилась с десяти до двух дней.