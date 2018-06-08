Вашингтон, 8 июня, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает указ о помиловании 3000 человек, части из них — посмертно, 8 июня передает агентство Reuters.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». реж Юрий Прытков. 1969. СССР Сложное решение

«У нас есть 3000 имен… Я думаю о ком-то, кого вы все очень хорошо знаете, и он много пережил… Я думаю о Мохаммеде Али», — заявил Трамп журналистам.

Легендарный боксер Мохаммед Али был осужден судом США в 1967 году за отказ от службы в армии. Он не был заключен в тюрьму и был оправдан в 1971 году.

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