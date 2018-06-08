Красногорск, 8 июня, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Ввиду отсутствия единого закона о регулировании деятельности такси, за неделю до ЧМ-2018 в подмосковном аэропорту «Внуково» резко взлетели цены на перевозку пассажиров на такси. Об этом на пресс-конференции 8 июня заявил заместитель председателя «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Он напомнил, что ранее Мособлдума приняла закон, который вводит ответственность за нарушения правил поведения в аэропортах. Однако руководство аэропортов не осуществляет должного контроля за работой перевозчиков.

«Закон не работает, штрафы не выписываются. Это может привести к тому, что турист от аэропорта до центра города сможет добраться за 70−80 или 100 тыс. рублей. Иностранные туристы не совсем понимают уровень цен. Мы должны им рекомендовать пользоваться электронными системами такси, там хоть как-то можно проконтролировать расценки. Липовые перевозчики мало того, что завышают цены, ещё и зачастую не имеют прав. Более того, водители ставят кнопку, что машина приехала, идёт время ожидания, счётчик включен, а водитель приезжает только спустя 20−30 минут. Это тоже нужно учитывать, пассажиры будут в неловкой ситуации, потому что контроля в должной мере нет. Невозможно проконтролировать кто тебя везёт, куда везёт и могут возникнуть сложные ситуации», — подчеркнул Илья Зотов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, в свою очередь, предложила волонтёрам, которые будут встречать участников чемпионата мира по футболу — 2018, сразу провожать гостей к официальным стойкам такси и водителям.

Замглавы «Общероссийского объединения пассажиров» также рассказал о степени готовности автобусов к проведению мундиаля. По его словам, нелегальных перевозчиков не допустят на территорию города — в этом отношении была проведена серьёзная проверка со стороны контролирующих органов.

«Им не допустят въезд, поскольку они должны будут вносить транспортные средства в систему ГЛОНАСС и так далее. В Ространснадзоре и Министерстве транспорта создан специальный штаб, который будет эту ситуацию контролировать, и ни в коем случае транспорт не попадет в город, если не согласовал свой рейс», — подчеркнул Зотов.

Он также отметил, что цены на проезд на железнодорожном транспорте не изменились, хотя спрос на такие перевозки вырос значительно.

«РЖД из этой ситуации вышли очень достойно, они предоставили бесплатные билеты тем болельщикам, которые путешествуют по паспорту болельщика. Это уникальный случай, когда любой пассажир, имея паспорт болельщика, может через ж/д пути переехать», — заключил Илья Зотов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в терминалах всех трёх направлений «Аэроэкспресс» открылись дополнительные кассы для обслуживания российских и иностранных болельщиков на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Ожидается, что за период проведения мундиаля аэроэкспрессами воспользуются порядка 1,2 млн пассажиров.