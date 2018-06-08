Киев, 8 июня, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самой большой угрозой для Украины, оказывается, является коррупция. Об этом глава Украины написал сегодня, 8 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

«Коррупция — одна из самых больших угроз для нашего государства. Чтобы запустить на Украине всю систему антикоррупционных институтов, мне пришлось преодолеть яростное сопротивление, особенно в отношении системы электронных деклараций», — пишет Порошенко.

Он подчеркнул, что иного пути, кроме как бескомпромиссно бороться с коррупцией у Украины нет, а прозрачности «требует украинское общество».

Напомним, западные хозяева Украины уже давно заявляют, что коррупция на Украине носит системный характер и искоренить её сама украинская власть не может. Именно для этого Запад хочет организовать на Украине так называемые антикоррупционные суды, которые бы были не подконтрольны Киеву.

Порошенко внешне соглашается с этим, хотя в данном его высказывании уже сквозит попытка заболтать проблему. В частности, Порошенко утверждает, что он уже якобы запустил антикоррупционные институты на Украине, и делает особый акцент на системе электронных деклараций, которая отнюдь не является ключевым элементов в борьбе с коррупцией.