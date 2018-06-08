Калуга, 8 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. 8 июня в рамках визита в Японию в префектуру Тотиги делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым посетила агропромышленный центр префектуры, предприятие по производству медицинских изделий Nakanishi, приняла участие в инвестиционном семинаре.

Пресс-служба правительства Калужской области Экономический потенциал Калужской области представили в Японии

В настоящее время компания NSK, производящая стоматологическое оборудование, имеет производства в Германии, Франции, Англии, Испания, ОАЭ, Китае, Сингапуре, Америке, России. Главу региона познакомили с технологиями производства, отметив, что компания имеет интегрированную систему НИОКР, производства и сбыта, которая позволяет занимать Nakanishi лидирующие позиции на мировом рынке медицинских изделий.

Агропромышленный центр префектуры Тотиги — центральная исследовательская сельскохозяйственная станция, где изучаются передовые способы и технологии по выращиванию фруктов и цветов. Генеральный директор центра Ёсиро Уэки познакомил калужан с технологией выращивания фруктовых деревьев с урегулированием корневой среды, выращивания многоплодных помидоров.

В этот же день состоялся инвестиционный семинар, участие в котором приняли представители бизнес-сообщества префектуры Тотиги и приглашенных компаний.

Представляя экономический потенциал Калужской области, Анатолий Артамонов отметил, что «для нашего региона расширение и укрепление международных связей — один из приоритетов развития». Глава региона пригласил компании Японии к активному сотрудничеству.