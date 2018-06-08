Как в Литве и России умирают заводы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Голос Германии: США толкают ЕС в объятия Москвы;
- На грани уничтожения: СПГ-терминал в Литве убивает крупнейший завод;
- Новейшая разработка: запущено производство образцов вертолетов Ка-226Т;
- Научный прорыв: учёные нашли способ извлекать водород из биотоплива;
- Либо деньги, либо гособоронзаказ: волгоградский «Красный октябрь» бастует.
Слушайте нас также на сайте: regnum.podster.fm/520