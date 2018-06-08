Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 8 июня, 2018, 17:04 — ИА Регнум. На Ямале за несоблюдение прав детей-сирот оштрафован начальник управления государственного жилищного фонда ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

В прокуратуру автономного округа обратились дети-сироты из Тарко-Сале с жалобами на предоставление некачественного жилья. Из их заявления следовало, что в доме № 9 по ул. Таежной, где им предоставили квартиры, промерзают стены и оконные блоки смонтированы с недостатками. В квартирах стоит невероятный холод в отопительный сезон.

Ранее дети-сироты обращались к начальнику управления государственного жилищного фонда ЯНАО, но он не организовал своевременную проверку их заявления. Ответы на обращения заявителей направлены лишь в мае 2018 года, после начала прокурорской проверки.

В отношении чиновника сейчас проводится служебная инспекция. Суд по требованию прокуратуры оштрафовал его на 15 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Напомним, на Ямале с предоставлением жилья для детей-сирот в 2015 году произошёл абсурдный случай. Житель посёлка Харп получил положенную квартиру через 16 лет после выпуска из школы-интерната по причине бездействия должностных лиц. Виновные также понесли наказание в виде штрафа.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, в планах на 2018 год обеспечить жильём 154 сирот. Якобы жильё предоставляется исключительно благоустроенное, и в автономном округе достаточно свободных жилых помещений для своевременного предоставления сиротам, выпускающимся из школ-интернатов.

В 2017 году, согласно официальным заявлениям, в ЯНАО был полностью выполнен план по обеспечению жильём детей-сирот, которые достигли 18-летнего возраста. Ключи от квартир получили 163 сироты.