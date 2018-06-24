Москва, 25 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, отмечается День дружбы и единения славян. Праздник учредили в 1990-х годах после распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.

Kultura32.ru У монумента Дружбы

Славяне представляют собой одну из самых крупных языковую и культурную общность народов мира. Их общая численность составляет 300−350 млн человек. Идея единения славянских народов отсылает нас во времена создания общей письменности святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которых почитают как в России, так и в ряде других славянских стран.

Сейчас большой вклад в единение славян вносят областные национально-культурные объединения. Благодаря их деятельности из поколения в поколение передаются самобытные традиции, культура славянских народов, обычаи и обряды.

В День дружбы и единения славян в разных странах проводятся культурные мероприятия, направленные на возрождение традиций и культуры предков. Например, на границе России, Белоруссии и Украины проходит фестиваль «Славянское единство». Впервые его провели в 1969 году как неформальные гуляния народов трех стран. В 1975 году в точке соединения трех границ возвели монумент Дружбы, известный также под названием «Три сестры». В последние десятилетия торжества разворачивались на большом поле у монумента.

По традиции, раз в три года принимающей стороной, ответственной за проведение фестиваля, становилась одна из областей — Брянская (Россия), Гомельская (Белоруссия) или Черниговская (Украина).

В 2014 году фестиваль в целях безопасности перенесли из приграничной зоны в город Климово Брянской области, а в 2015 году — в белорусский город Лоев. В 2016 году фестиваль «Славянское единство» не состоялся. Украинская сторона, которой перешла очередь проведения фестиваля, проигнорировала мероприятие. Несмотря на отсутствие на последних мероприятиях делегации Украины, на фестивале поднимали украинский флаг и исполняли гимн как символ единения восточных славянских народов.

В этом году «Славянское единство» примет Белоруссия. Мероприятие пройдет в городе Ветка Гомельской области.