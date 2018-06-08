Вильнюс, 8 июня, 2018, 16:22 — ИА Регнум. «Альянс после Варшавского саммита немало сделал для повышения безопасности, но мы должны гарантировать продолжение начатых инициатив в сфере безопасности и ускорить темп их реализации», — сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, говоря о встрече министров обороны стран НАТО, которая проходит сегодня, 8 июня, в Брюсселе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Цитаты Кароблиса приводит пресс-служба минобороны Литвы. Он подчеркнул, что скорость принятия решения — одно из главных условий эффективной коллективной обороны, поэтому призвал министров предпринять все меры, которые в случае кризиса или конфликта гарантировали бы немедленную реакцию сил НАТО.

Министры обороны стран НАТО договорились об учреждении новых штабов в США и ЕС и одобрили инициативу повышения уровня готовности сил Альянса — так называемую инициативу 4×30. Страны обязались до 2020 года сформировать 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей, готовых среагировать на кризисы в течение 30 дней. Эти единицы действовали бы как поддержка ныне существующим силам быстрого реагирования НАТО.

«Адаптированная структура руководства НАТО и решение повысить готовность сил гарантируют быстрое и слаженное движение военных через Атлантический океан и по Европе в случае кризиса или конфликта, также это уполномочит силы быть готовыми реагировать сразу и незамедлительно», — сказал Кароблис. По его словам, эти решения особенно важны для Литвы и всего восточного региона Альянса: «Из-за нашего географического положения мы больше всего чувствуем угрозы и заинтересованы в слаженной и быстрой передислокации сил союзников».

Один из новых штабов появится в Норфолке, США, он будет нести ответственность за безопасность морских путей и будет гарантировать возможность быстрее перебрасывать подкрепление из Северной Америки в ЕС. Другой штаб появится в Ульме, Германия, он будет нести ответственность за логистику и военную мобильность и будет гарантировать слаженное движение сухопутных войск в Европе с целью коллективной обороны.

Кароблис, радуясь принятому решению основать новые штабы, призвал быстрее принять окончательное решение и по поводу еще одного штаба сухопутных войск у восточных границ Альянса — он, по его словам, гарантировал бы большую эффективность коллективной обороны НАТО в странах Прибалтики и Польше. Ожидается, что министры договорятся по поводу точной локации штаба до конца 2018 года.

Министр также еще раз подчеркнул необходимость укреплять воздушную оборону в этом регионе.

Во время сессии министров обороны стран НАТО было рассмотрено и финансирование обороны в странах альянса. В дискуссии о равноценном распределении ноши подчеркнута необходимость придерживаться обязательств, также было отмечено, что большинство стран вновь повышают финансирование обороны. Литва входит в число восьми стран-союзников, которые выделяют на оборону 2% от ВВП или больше.

«Должное финансирование важно не только из-за соблюдения обязательства — это мера для устранения недостатков системы обороны, улучшения способности сдерживать и улучшения подготовки сил НАТО», — сказал литовский министр.

Принятые министрами решения будут окончательно утверждены на саммите НАТО, который состоится 11−12 июля.