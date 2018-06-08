Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга могут быть привлечены к ответственности за использование двух новых станций метрополитена — «Новокрестовская» и «Беговая» — без получения необходимых разрешительных документов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Подземный вестибюль станции «Беговая»

Ответить перед Ростехнадзором за «несанкционированный запуск» станций может подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Дирекция транспортного строительства — заказчик возведения новой ветки петербургского метро.

«Решение будет принято по результатам проверки. Она началась в понедельник, 4 июня. Примерно через две недели после ее завершения будет готово заключение», — пояснили в Ростехнадзоре.

Там подтвердили, что заключение о соответствии двух новых станций установленным законом техническим требованиям надзорное ведомство до сих пор не выдавало.

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Обе станции, построенные в рамках подготовки к ЧМ-2018, были открыты для пассажиров вечером 26 мая 2018 года. Задержки с документальным оформлением новых станций петербургского метро, то есть с получением документов Ростехнадзора, вызваны прежде всего беспрецедентным объемом сложной техники, которыми оборудованы станции, объясняли в КРТИ.

Как отмечает газета «Деловой Петербург», Ростехнадзор рассматривает два варианта привлечения чиновников Смольного к ответственности: либо штраф, либо иск в суд.