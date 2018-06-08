Ярославль, 8 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области пройдет митинг с требованием снизить стоимость бензина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

ИА REGNUM Тутаев

Администрация Тутаевского района согласовала коммунистам проведение в Тутаеве 17 июня митинга «STOP росту цен на бензин!». Митинг начнется в «Парке отдыха» в 19 часов.

«Дорогой бензин — это неминуемое повышение цен на любые товары, которые так или иначе доставляются автотранспортом. А значит, продолжающийся рост стоимости бензина ударит не только по кошелькам автомобилистов, но и всех граждан, ведь зарплаты, стипендии, пенсии для нас никто увеличивать не собирается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

Митингующие намерены подписать коллективное обращение в адрес правительства России с требованием вернуть уровень цен на топливо к показателям февраля-марта 2018 года.