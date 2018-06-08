Якутск, 8 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Участник группы «На-на» Владимир Политов и писатель Андрей Геласимов прислали приветствия всем посетителям национального якутского праздника Ысыах, который пройдет 10 июня на территории государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Ысыах в Коломенском

Владимир Политов родился и вырос в Батагае Верхоянского улуса Якутии, о чём рассказал в интервью ЯСИА:

«Я там прожил 17 лет, закончил школу. Сейчас даже не представляю, как мы пешком за два километра ходили в школу при минус 50. Помню, до носа закрываешься шарфом, если моргаешь, то очень быстро, чтобы ресницы не слиплись. С тех пор достаточно легко переношу холод».

К сожалению, певец не сможет принять участие в Ысыахе в Коломенском, так как будет находиться на гастролях, но его участникам пожелал не забывать свои традиции, свой родной край.

«Гордитесь тем, что ваша родина — Якутия, как горжусь этим я!», — сказал Политов.

Известный писатель Андрей Геласимов, автор романа «Холод», признавался:

«Я родился в Иркутске, живу в Подмосковье около 10 лет, поездил по миру. Но наиболее значимый, как мне кажется, сочный период моей жизни провёл в республике. Наверное, по «региональной идентичности» я являюсь якутянином. Здесь заканчивал школу, университет, преподавал, здесь родились мои дети. И я всегда нахожу повод гордиться родной Якутией».

Участникам Ысыаха в Коломенском он пожелал добра, солнца, хорошего лета и доброго года:

«Пусть у каждого из нас получится то, что задумано. Пусть мир в наших душах не омрачается дурными помыслами и унынием. И пусть мы все будем здоровы!».

В планах писателя посетить праздник лично.

Напомним, что в программе праздника, который будет проводиться в Москве уже в одиннадцатый раз, национальная обрядовая церемония алгыс (благословление), конкурс игры на хомусе (варгане), осуохай (хоровод), состязания ботуров (силачей) в национальных видах спорта, гала — концерт, детская программа, арт-события. В этом году весь колорит и многообразие якутской культуры на московском Ысыахе представит специально прибывающая многочисленная делегация Вилюйского улуса Якутии. Национальные наряды представят участницы конкурса красоты и таланта «Кэрэ Куо» и специально приглашенные гости.