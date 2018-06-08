Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Вопрос закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями будет решаться на федеральном уровне. Об этом заявила 8 июня в Санкт-Петербурге глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение по централизации закупок лекарств для лечения орфанных заболеваний, и государство заберет на себя полномочия», — отметила спикер верхней палаты российского парламента в ходе посещения петербургскойбиотехнологической компании ЗАО «БИОКАД» (BIOCAD).

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации статус редких (орфанных) имеют 24 заболевания и групп болезней, для которых разработаны методы патогенетического лечения. Обеспечение таких больных лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания — расходные обязательства субъектов РФ. Но в региональных бюджетах не хватает средств на эти цели.

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На состоявшейся сегодня встрече Матвиенко с руководителями компаний-лидеров фармацевтической отрасли обсуждались программы развития фарминдустрии.

По словам председателя Совета Федерации, производство лекарств — один из приоритетов в условиях санкционного давления на Россию.

«Мы должны быть защищены. Обеспечение лекарствами, без преувеличения, — вопрос национальной безопасности», — сказала она.

Матвиенко отметила необходимость создания комплексных научно-производственных центров в фармацевтической отрасли и положительное влияние на отрасль госпрограммы «Фарма 2020». При этом, по ее мнению, уже пора подумать нужна ли модернизация этой программы и какая дальнейшая поддержка требуется от государства российским фармацевтам.

В ходе встречи ее участники говорили о необходимости поддержки государством отечественных производств, которые выпускают препараты полного цикла, продвижения на рынок российских препаратов.

«Это одна из чувствительных сфер. Мы, как палата регионов, готовы делать всё для дальнейшей поддержки отрасли», — сказала Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба Совета Федерации.