Калуга, 8 июня, 2018, 15:28 — ИА Регнум. В Калужской области ежегодно свыше 160 тысяч жителей получают социальные услуги в нестационарной форме. Об этом на мероприятии, посвященном Дню социального работника и службы занятости населения, заявил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в 2017 году Калужский регион один из первых осуществила загрузку данных о мерах социальной поддержки в рамках реализуемого совместно с региональным отделением Пенсионного фонда РФ проекта Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)».

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Отмечалось, что за последние три года в регионе более чем на 14% снизилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении, на четверть уменьшилась доля безнадзорных детей, а с 2012 года в области удалось в 2,5 раза сократить число детей-сирот в государственных учреждениях области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году различные виды пособий и компенсаций, которые выплачиваются из регионального бюджета, получили свыше 45 тыс. семей более чем на 62 тыс. детей. За пять лет объём средств на эти цели вырос на 38% и достиг 1,79 млрд рублей в 2017 году. Социальные услуги были оказаны более 160 тыс. детям и их родителям.

Напомним, создание системы социальной помощи на принципах справедливости и адресности является одной из приоритетных задач социальной сферы, обозначенных в послании президента РФ Владимира Путина.