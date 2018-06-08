Ереван, 8 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. После смены власти в Армении тема нагорно-карабахского урегулирования, а в частности продолжения переговоров и участия в них представителей Нагорно-Карабахской Республики, остается одной из главной в повестке правительства Никола Пашиняна.

primeminister.am Никол Пашинян

7 июня представляя программу правительства в Национальном собрании Армении премьер-министр Никол Пашинян посветил карабахскому вопросу значительную часть своего выступления. Принимая во внимание важность позиции нового руководства Армении, приводим полный фрагмент речи Пашиняна, посвященного карабахскому конфликту.

«Один раз я уже заявлял, что переговоры по карабахскому урегулированию не могут считаться полными и эффективными, пока в них не участвует одна из полноправных сторон конфликта — руководство Арцаха (Нагорного Карабаха — ИА REGNUM ).

Многие прокомментировали эту позицию как новинку в переговорном процессе по карабахскому вопросу. Но это именно тот случай, когда этот подход не содержит никаких новостей, а то, что считается новинкой — это просто хорошо забытое старое. Тот факт, что Арцах является полноправной стороной конфликта, был утвержден в рамках Будапештского саммита ОБСЕ в 1994 году и до 1998 года переговорный процесс проходил именно в этом формате. С 1998 года представители Армении ведут переговоры также от имени Карабаха.

Сделано это было правильно или неправильно — другой вопрос, но для этого была причина. Роберт Кочарян был избран президентом Карабаха до приезда в Армению, а Серж Саргсян был одним из организаторов движения самообороны Арцаха. И поэтому они могли иметь или приписать себе мандат на переговоры от имени Карабаха, независимо от того, как мы все относимся к этому. То же самое не могу сделать я.

Даже при большом желании я не могу приписать себе вести переговоры от имени народа Карабаха, потому что для этого нет юридического, политического или морального оправдания. Народ Нагорного Карабаха не участвует в выборах в Армении, не участвует в процессе формирования власти в Армении, но вместо этого имеет свои власти — свое Национальное собрание, правительство и президента, и представлять его может только представитель, имеющий на то законные и легитимные основания.

Вы конечно знаете, что каждый раз, когда поднимается вопрос об участии в переговорном процессе Карабаха, Азербайджан говорит, что в этом случае представители Нагорного Карабаха, а именно так называемой азербайджанской общины, также должны участвовать в переговорах в качестве независимой стороны. На самом деле, однако, это фальшивый аргумент, поскольку гражданский статус азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, не изменился из-за конфликта. До и после конфликта они продолжают оставаться гражданами Азербайджана. И как граждане Азербайджана, эти люди продолжают участвовать в выборах в Азербайджане, в том числе в президентских выборах в Азербайджане, то есть президент Азербайджана Ильхам Алиев участвует в переговорах также и с мандатом от этих людей, то есть эти люди уже задействованы в переговорном процессе в лице действующего президента Азербайджана.

В любом случае я считаю необходимым подчеркнуть, что те, кто пытается представить эту нашу позицию, как попытку отказаться от переговорного процесса, неправильно оценивают ситуацию. Как я уже говорил, я готов вести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Но до этого я чувствую себя обязанным сделать всё, чтобы повысить эффективность переговоров, если конечно мы ведем переговоры для урегулирования проблемы, а не ради переговоров. Не менее важно, по моему мнению, для повышения эффективности переговоров работа над достижением договоренностей, достигнутых ранее. Это серьезная проблема, потому что будет немного неудобно вести переговоры о новых соглашениях, когда соглашения, достигнутые в прошлом, остались без реализации.

Тем не менее, мы продолжим конструктивную позицию в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, внеся наш вклад в повышение уровня стабильности и безопасности в регионе и в мире.

Отмечу также, что как представитель правительства, пришедшего к власти в результате ненасильственной, бархатной революции, уверенно говорю, что у карабахского конфликта нет военного решения, но также хочу подчеркнуть, что любая авантюра противника встретит разрушительный ответ со стороны наших вооруженных сил и всего армянского народа.

Я хочу подчеркнуть, что мы будем продолжать наши усилия международного признания Геноцида армян, в то же время готовы к установлению дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий. В этих подходах нет противоречия, поскольку международное признание Геноцида армян является для нас не только вопросом армяно-турецких отношений, но и важным выражением участия Армении в международных усилиях по борьбе с преступлениями против человечности и геноцидами и их предотвращению».

Карабахское урегулирование было одним из основных вопросов на переговорах глав МИД России и Армении, которые прошли 7 июня в Москве.

На брифинге после переговоров, на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова премьер-министр Армении Никола Пашиняна о необходимости возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров, Сергей Лавров заявил, что российская позиция осталась неизменной. По словам главы МИД России, она всегда была позицией решения нагорно-карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой, наряду с Азербайджаном и другими государствами, является и Армения.

«Убеждены, что это оптимальный формат, и в качестве одного из трёх сопредседателей Минской группы — вместе с французами и американцами — проводим общую заинтересованную непротиворечивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку и Еревану. Эта работа продолжается многие годы, были разные этапы, на каких-то из них, кстати, представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе. Потом, по договорённости сторон, формат был изменен и является сейчас таким, какой он есть. Если стороны на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, то это будет их решение, и мы его будем уважать», — сказал Лавров.

Подводя итоги переговоров в Москве, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью «Коммерсанту» сказал, что есть намерение продолжать курс на мирное урегулирование в рамках формата сопредседательства.

«Вот здесь мы сейчас находимся. Есть такой важный фактор, как консолидированность армянского общества в вопросе Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах для нас был и остается вопросом безопасности конкретных людей с конкретными именами — это население Нагорного Карабаха. Их безопасность и статус остаются для нас самым важным вопросом. Безопасность 150-тысячного населения Нагорного Карабаха — это вопрос, который объединяет и консолидирует армянское общество в Армении и за ее пределами. Мы разумные люди и имеем твердые основания выдвигать вопросы нашего первоочередного беспокойства по поводу безопасности и статуса Нагорного Карабаха. Нам нужен регион, который живет в мире, но не за счет безопасности наших людей. Вот в этих рамках мы хотим продолжать переговорный процесс ради мира и безопасности всего региона», — сказал армянский министр.