Ярославль, 8 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Участник предварительного голосования «Единой России» на выборах депутатов Ярославской областной думы 7 созыва, известный хоккеист Андрей Коваленко прокомментировал его итоги корреспонденту ИА REGNUM.

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«Я не знаю, кто и зачем распространяет слухи о моём недовольстве результатами праймериз, о том, что якобы я потратил бессмысленно кучу денег и не получил гарантированного кем-то мне результата. Это была хорошая агитационная кампания, в которой я гораздо лучше узнал, как и чем живут люди в моём округе. Я бы даже сказал — не живут, а существуют. Изменить хоть что-то — в этом я вижу свою задачу», — заявил Андрей Коваленко.

Занявший второе место по итогам предварительного голосования, Коваленко не считает такой результат поражением.

«Какое же это поражение? Я проиграл несколько голосов весьма достойному конкуренту. Это нормально, нормальная борьба на выборах. Результат праймериз — не итоговый, главное — реальные выборы 9 сентября. Вот по результатам этого голосования мы и посмотрим — проиграл или победил «русский танк». Хотя, не скрою, есть одно разочарование. Есть люди, мелкие чиновники, которые жали мне руку и говорили одно, а делали в итоге другое. Я так не умею и не люблю», — рассказал Андрей Коваленко.

Кандидат в кандидаты от «Единой России» на выборах в региональное законодательное собрание сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что решение о том, пойдёт ли он на выборы по одномандатному округу или по спискам партии, ещё не принято. Но, по словам Коваленко, он готов к любому варианту.