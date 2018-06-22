Москва, 23 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, мировое Олимпийское движение отмечает годовщину идеи возрождения Олимпийских игр — Международный Олимпийский день. Идею об установлении специального праздничного дня впервые озвучили на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году. Еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице проект официально одобрили.

Греческий бег. Чернофигурная амфора. Нью-Йорк, Метрополитен-музей

23 июня 1894 года на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания в Париже представители 12 стран одобрили предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад и раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно эта дата считается днем рождения Международного олимпийского комитета.

Первый Олимпийский день прошел 23 июня 1948 года. В празднике приняли участие Национальные олимпийские комитеты девяти стран — Португалии, Греции, Австрии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Уругвая, Венесуэлы и Бельгии.

В 1978 году в качестве дополнения к очередной редакции Олимпийской хартии (основного правового документа олимпийского движения) МОК рекомендовал всем Национальным олимпийским комитетам ежегодно проводить Международный Олимпийский день. Целью нового праздника стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих, независимо от возраста, пола и спортивных способностей.

В 1987 году в 45 странах мира в честь Международного Олимпийского дня прошел первый десятикилометровый Олимпийский забег. Сейчас число Национальных олимпийских комитетов, которые устраивают в этот день Олимпийские забеги, выросло до 200. Традиционную десятикилометровую дистанцию многие НОК скорректировали, чтобы привлечь большее число участников: теперь ее расстояние варьируется от 100 метров до марафонских дистанций.

Кроме того, обычным забегом или спортивными мероприятиями Олимпийский день уже не ограничивается. Многие НОК проводят различные культурные и образовательные мероприятия — спортивные семинары, специальные олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными спортсменами и олимпийскими чемпионами, тематические выставки, концерты и спортивные шоу-программы.