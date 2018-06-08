Псков, 8 июня, 2018, 14:59 — ИА Регнум. В Псковской области в День России, 12 июня, состоится турнир по подтягиванию на турниках и уличной гимнастике (воркаут) «Я — чемпион». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такие соревнования в регионе пройдут впервые. Победитель получит кубок губернатора.

(сс) skeeze И раз, и два, и три

Первый этап турнира пройдёт в двух крупнейших городах области — Пскове и Великих Луках. Ожидается, что в нём примут участие около 50 человек — как спортсмены, так и любители спорта.

Традиционно массовые праздничные мероприятия в Пскове в День России пройдут как на открытых площадках в центре города, так и в городских культурных центрах, музыкальных школах и библиотеках. По данным пресс-службы города Пскова, центром празднования станет Детский парк, где откроется народная ярмарка и состоится большая праздничная концертная программа.

В Доме офицеров Пскова в 17:00 12 июня состоится концертно-тематическая программа «Наш дом — Россия». Гости праздника смогут познакомиться с песнями и танцами разных народов: участники концерта исполнят гуцульский, татарский, еврейский, молдавский танцы, украинский танец «Черноморочка», белорусский танец «Веселуха», эстонский танец со шляпами и другие. Прозвучат русские, украинские, армянские, белорусские песни.

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Напомним, что 12 июня отмечается государственный праздник — День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР на съезде народных депутатов. Праздничной датой 12 июня стало с 1992 года.