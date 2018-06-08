Вена, 8 июня, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Австрии скончался лидер эксцентричной группы Drahdiwaberl Штефан Вебер, пишет газета Kurier. Смерть музыканта подтвердил бывший член группы Томас Рабич.

Bernd Berg Штефан Вебер

Штефану Веберу был 71 год. Последние годы артист страдал от болезни Паркинсона.

Группа Drahdiwaberl была основана в 1969 году в традициях движения 68-го года. Коллектив исполнял песни на политическую тематику и запомнился слушателям яркими, порой непристойными шоу. В 2005 году Штефан Вебер получил австрийскую музыкальную награду Amadeus.