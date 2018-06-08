Ярославль, 8 июня, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Специалисты филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Ярославской области назвали одну из причин, по которой в центре Ярославля массово гибнут липы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM В центре Ярославля гибнут липы

Уже второй год в центре города с липами происходит что-то странное: деревья с наступлением весны остаются голыми, ветки у них высыхают. Особенно сильно неизвестная болезнь поразила липы у зданий мэрии и регионального правительства. Если дело пойдет так и дальше, вскоре город рискует лишиться своего зеленого наряда.

Ярославцы гадают — в чем же причина такой напасти? В том числе высказывалась и версия о том, что липы стали гибнуть после того, как мэр Ярославля приказал отказаться от посыпки центральных улиц города песком и перейти на проливку солевыми растворами и другими реагентами. И вот версия от специалистов «Российского сельскохозяйственного центра»:

«Мы провели проверку на улице Трефолева и на Которосльной набережной около гостиницы «Юбилейная». Мы обнаружили там различных вредителей: тля, липовый паутинный клещ, белокрылка, листоеды. Они объедают листья, и получается, что ветви становятся прозрачные, с коричневыми листьями. Это все произошло потому, что деревья были не обработаны инсектицидом — препаратом от вредителей. Опрыскивание лучше делать ранней весной», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Ярославской области Надежда Резчикова.

Со слов специалистов «Российского сельскохозяйственного центра», такой обработкой должно было заниматься МБУ «Горзеленхозстрой». Директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.