Анапа, Краснодарский край, 8 июня, 2018, 14:51 — ИА Регнум. На пять лет за решётку может угодить житель Челябинска за ложное сообщение о готовящемся взрыве самолета в аэропорту Анапы. Об этом сообщает 8 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

(сс) Julian Carvajal Анонимный звонок

По сообщению надзорного ведомства, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Челябинска признано законным.

«5 июня 2018 года в службу организации перевозок ОАО «Аэропорт Анапа» поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, в котором звонивший угрожал взорвать стоящий на взлетно-посадочной полосе самолёт», — говорится в сообщении пресс-службы.

Личность звонившего была незамедлительно установлена, в ходе опроса мужчина признал факт звонка и угрозы взрыва самолета, объяснив свои действия хулиганским мотивом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая после звонка о якобы заложенной бомбе был эвакуирован международный аэропорт «Казань». Затем здания воздушной гавани проверили кинологи и экстренные службы, подозрительных предметов найдено не было.

Читайте также: В Казани после звонка «телефонного террориста» эвакуировали аэропорт