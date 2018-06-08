Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Тревожное сообщение поступило днем в пятницу, 8 июня, с территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. На борту строящегося головного атомного ледокола проекта 22 220 «Арктика» произошло замыкание. На судостроительное предприятие для выяснения причин ЧП оперативно прибыли спасательные службы.

Bz.ru Ледокол «Арктика»

«На ледоколе в антишумовой кабине машинного отделения произошло короткое замыкание, в результате которого сработала пожарная сигнализация. По принятому алгоритму действий с участка были эвакуированы рабочие и вызвана служба МЧС», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Балтийского завода.

Проведенная проверка показала, что возгорания и дыма на месте срабатывания сигнализации нет. В результате замыкания никто из сотрудников завода не пострадал, ущерб строящемуся судну нанесен не был. После анализа причин, из-за которых произошел инцидент, работы на ледоколе продолжатся.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входящее в состав ОСК) выполняет контракт с ФГУП «Атомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».