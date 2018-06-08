Тихвин, Ленинградская область, 8 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Серьезная дорожная авария произошла в 11:30 в пятницу, 8 июня, в Тихвинском районе Ленинградской области, на трассе Вологда — Новая Ладога у деревни Сугорово. В ней участвовали три транспортных средства, в том числе автомобиль скорой помощи.

Tysto Разбитое лобовое стекло

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, на месте происшествия работала дежурная смена пожарно-спасательной части в составе трех спасателей и одной единицы техники.

По данным портала 47news, на встречных курсах столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, после чего один из них зацепил машину скорой помощи, в которой не было пациента.

В результате ДТП различные травмы получили шесть человек, в том числе фельдшер «скорой». Водители первых двух столкнувшихся машин госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.