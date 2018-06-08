Калининград, 8 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. В Калининградской области компания «АмберТим», изготавливающая ювелирные изделия из янтаря, стала резидентом особой экономической зоны. Как сообщили в министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, статус резидента ОЭЗ инвестпроект в янтарной отрасли получает впервые.

Jsdarvin.com Одна из работ нового резидента калининградской ОЭЗ

«С этого года мы перезагрузили закон «Об особой экономической зоне», — сообщил региональный вице-премьер Эдуард Батанов, выступая на Международном янтарном форуме в Светлогорске. — На сегодняшний день включена в реестр компания с проектом по переработке янтаря. Инвестиции оцениваются в 56 млн рублей».

Цеха «АмберТим» планируют разместить в промышленной зоне на Правой набережной Калининграда. Речь идет о создании 142 новых рабочих мест.

Компания заявила годовой объем производства в 3 тонны сувенирных изделий с янтарем, а также полуфабрикатов из янтаря.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, согласно ЕГРЮЛ, совладельцем ООО «АмберТим» (55%) является известный калининградский предприниматель Вячеслав Дарвин. Также он совладеет компанией «Янтарный иллюзион» (50%). Бизнесмен представляет российский ювелирный бренд Darvin, известный с 1998 года.