Москва, 8 июня, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Предложение награждать победителей чемпионата мира по футболу не в России в Госдуме не стали воспринимать всерьез, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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«У США нет никаких шансов повлиять на предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Подобные заявления находятся где-то на грани между шизофренией и истерикой, их невозможно воспринимать всерьез», — сказал глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

По мнению парламентария, таким образом американские чиновники пытаются обратить на себя внимание, которое сейчас полностью приковано к России.

«Однако все их попытки помешать празднику футбола похожи на разогрев публики исполнением клоунады перед началом реально зрелищного события», — указал депутат.

В США призвали награждать победителей чемпионата мира по футболу — 2018 за пределами России и не выражать публичного одобрения президенту Владимиру Путину.