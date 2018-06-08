Призыв награждать победителей ЧМ-2018 не в России расценили как разогрев
Москва, 8 июня, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Предложение награждать победителей чемпионата мира по футболу не в России в Госдуме не стали воспринимать всерьез, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.
«У США нет никаких шансов повлиять на предстоящий чемпионат мира по футболу в России. Подобные заявления находятся где-то на грани между шизофренией и истерикой, их невозможно воспринимать всерьез», — сказал глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).
По мнению парламентария, таким образом американские чиновники пытаются обратить на себя внимание, которое сейчас полностью приковано к России.
«Однако все их попытки помешать празднику футбола похожи на разогрев публики исполнением клоунады перед началом реально зрелищного события», — указал депутат.
В США призвали награждать победителей чемпионата мира по футболу — 2018 за пределами России и не выражать публичного одобрения президенту Владимиру Путину.