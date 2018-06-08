Нью-Йорк, США, 8 июня, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Телеканал Netflix решил выпустить третий сезон анимационного сериала Castlevania, об этом порталу Digital Spy 7 июня рассказал актёр озвучки Ричард Армитидж.

Цитата из м/ф «Кастлвания». реж реж Sam Deats. 2017. США Вампир

Армитидж, озвучивающий Тревора Бельмонта — охотника на вампиров, сообщил, что зрители увидят еще восемь новых серий. Он также немного рассказал о сюжете продолжения шоу — сын Дракулы и Бельмонта начнут работать вместе.

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Напомним, Netflix начал показывать Castlevania в июле 2017 года. По мнению многих экспертов, этот сериал — лучшая экранизация известной серии игр Konami.